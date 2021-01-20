Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде 

Вооруженный грабитель попытался дважды ограбить один и тот же магазин. Зафиксированную камерой видеонаблюдения запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

В первый раз злоумышленник наведался в торговую точку 8 января. Тогда испугавшаяся продавщица выдала налетчику наличность из кассы. Воодушевленный таким результатом преступник решил попытать счастье во второй раз и спустя десять дней снова явился за деньгами. Но удача отвернулась от наглеца: как только мужчина показал пистолет, он был тут же обезврежен супругом кассирши.