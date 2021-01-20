В московских СИЗО продлили ограничения из-за коронавируса 

Ограничительные меры из-за коронавируса продлили в следственных изоляторах Москвы . Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе управления ФСИН по Москве.

"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, а также согласно постановления главного санитарного врача ФСИН России с 18 января 2021 года и до особого указания в подведомственных учреждениях УФСИН России по Москве продолжают действовать режимно-ограничительные мероприятия", — отметили в УФСИН.

Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется только в СИЗО-7, а прием арестованных, следующих транзитом через Москву, осуществляет СИЗО-12. Кроме того, приостановлен прием передач кроме лекарственных средств и предметов медицинского назначения. "Также в этот период ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действияв этот период ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия. В связи с этим количество судебных заседаний, проводимых с использованием средств видео-конференц-связи увеличено", — пояснили в УФСИН. Кроме того, приостановлены краткосрочные и длительные свидания с родственниками и иными лицами, ограничен вход на территорию СИЗО представителей органов исполнительной власти, общественно наблюдательных комиссий и иных лиц.

В то же время следователи, дознаватели и адвокаты смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий (через стекло) при наличии средств индивидуальной защиты — масок, бахил и перчаток.

"Такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО", — подчеркнули в управлении ведомства.