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Москва

Арестант найден мертвым на территории СИЗО «Бутырка» 

Агентство «Москва» 50 минут назад
В СИЗО «Бутырка» нашли мертвым арестанта
Фото: РИА Новости
Проверка проводится по факту смерти арестанта в столичном следственном изоляторе №2, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, тело 28-летнего мужчины обнаружили в здании медсанчасти на территории СИЗО «Бутырка». Труп находился возле процедурного кабинета.

«По словам сотрудников изолятора, данный гражданин неоднократно пытался свести счеты с жизнью. Содержался в психиатрическом блоке. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили», — сказал источник.

Выясняются обстоятельства случившегося.
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Происшествия , СИЗО "Лефортово" , МВД , ФСИН , АГН "Москва"
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