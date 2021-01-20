В СИЗО «Бутырка» нашли мертвым арестанта

Проверка проводится по факту смерти арестанта в столичном следственном изоляторе №2, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, тело 28-летнего мужчины обнаружили в здании медсанчасти на территории СИЗО «Бутырка». Труп находился возле процедурного кабинета.
«По словам сотрудников изолятора, данный гражданин неоднократно пытался свести счеты с жизнью. Содержался в психиатрическом блоке. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили», — сказал источник.
Выясняются обстоятельства случившегося.