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«Самого вежливого» главу полиции Тувы судят за сожжение человека 

ЧП Столица и ещё 2 1 час назад
«Самого вежливого» главу полиции Тувы судят за сожжение человека
Фото: ЧП Столица
В Туве бывший начальник уголовного розыска города Кызыл Орлан Сарыг-Донгак, которого в 2021 году признал «самым вежливым руководителем» среди сотрудников регионального МВД, пошел под суд за сожжение человека.
По информации следствия, 7 марта 2008 года он опрашивал 30-летнего местного жителя, который был задержан за кражу. В ходе опроса между Сарыг-Донгаком и подозреваемым произошел конфликт. Экс-глава полиции с подчиненными вывез задержанного в безлюдное место, облил бензином, после чего поджег. Второй полицейский добил молотком горевшего мужчину. Его тело завалили автомобильными шинами и досками, после чего снова подожгли.
В отношении Сарыг-Донгака было возбуждено уголовное дело об убийстве, соучастник преступления объявлен в розыск.
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Происшествия , МВД , Кызыл , Республика Тыва
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