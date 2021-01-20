«Самого вежливого» главу полиции Тувы судят за сожжение человека 

Туве бывший начальник уголовного розыска города Кызыл Орлан Сарыг-Донгак, которого в 2021 году признал «самым вежливым руководителем» среди сотрудников регионального МВД , пошел под суд за сожжение человека.

По информации следствия, 7 марта 2008 года он опрашивал 30-летнего местного жителя, который был задержан за кражу. В ходе опроса между Сарыг-Донгаком и подозреваемым произошел конфликт. Экс-глава полиции с подчиненными вывез задержанного в безлюдное место, облил бензином, после чего поджег. Второй полицейский добил молотком горевшего мужчину. Его тело завалили автомобильными шинами и досками, после чего снова подожгли.

В отношении Сарыг-Донгака было возбуждено уголовное дело об убийстве, соучастник преступления объявлен в розыск.