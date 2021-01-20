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Москва

Провалившегося под лед мужчину спасли в Подмосковье 

Вечерняя Москва 1 час назад
Провалившегося под лед мужчину спасли в Подмосковье
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Неравнодушные граждане спасли мужчину, который провалился под лед при попытке пересечь канал имени Москвы в подмосковной деревне Драчево.
Как рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел, двое сотрудников правоохранительных органов во время несения службы, подъезжая к каналу, заметили на противоположном берегу двух водителей снегоходов, пытавшихся привлечь к себе внимание и просивших о помощи.
Впоследствии выяснилось, что под лед водоема провалился мужчина. Очевидцы происшествия вытащили его из воды и на снегоходе перевезли к месту, где их ждали стражи правопорядка.
Сотрудники правоохранительных органов передали пострадавшего медикам, мужчину доставили в больницу, а вечером того же дня выписали в удовлетворительном состоянии. Потерпевший выразил благодарность водителям снегоходов за свое спасение и сотрудникам ГИБДД за помощь, сообщает «МВД Медиа».
Ранее в МЧС рассказали, как следует осуществлять переправу по льду пешком или в автомобиле, чтобы избежать происшествий.
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Происшествия , МЧС , ГИБДД , МВД , Москва , Московская область
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