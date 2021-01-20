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Москва

Видео спасателей, работающих при -50С, вышло в ТОП 

Вадим Дроздов 16 минут назад
Спасатели МЧС из Якутска выложили в социальные сети видео, на котором им приходится бить по себе молотком, чтобы вылезки из окоченевшей формы. Дело в том, что пожарные работали при температуре -50 градусов по Цельсию и их форма затвердела на морозе. Видео сразу же стало "вирусным" и вышло в ТОП по просмотрам. Во время тушения боёвки часто намокают, а при выходе на мороз костюм сразу же покрывается толстым слоем льда. Для того чтобы выбраться из этого своеобразного скафандра, пожарные прибегают к помощи своих коллег — их со всех сторон отбивают молотками, а касками и вовсе приходится стучать об пол.
Происшествия , Видео , МЧС
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