В Коми девочка пострадала от нападения собак 

Десятилетняя девочка серьезно пострадала от нападения собак в ухтинском поселке Ветлосян в Республике Коми , где в декабре прошлого года после нападения собак погибла женщина, а также был травмирован мужчина. Об очередном случае с ребенком сообщили ТАСС в среду в администрации Ухты

"Да, собаки напали на десятилетнюю девочку в поселке Ветлосян", — сказали ТАСС в пресс-службе муниципалитета, затруднившись предоставить подробности произошедшего.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, следователи проведут проверку по данному случаю в рамках уже расследуемого уголовного дела о халатности, возбужденного в декабре по факту смерти женщины от укусов животных (ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

В середине декабря в Ухте на территории складских помещений стая собак напала на 46-летнюю женщину и 53-летнего мужчину. Женщина погибла от кровопотери. Мужчина остался жив, его в тяжелом состоянии госпитализировали. Следователи установили, что ответственные должностные лица ненадлежащим образом выполняли функции по организации отлова безнадзорных животных.

Как заявил тогда журналистам мэр Ухты Магомед Османов , подобные случаи могут повторяться до тех пор, пока муниципальным властям не позволят проводить эвтаназию бездомных собак, которая по действующему законодательству запрещена. При этом в администрацию Ухты почти ежедневно поступают сигналы об инцидентах с бездомными собаками. Но за 2020 год отловлено 450 собак, из них только 45 были подвергнуты эвтаназии по заключению ветврача, остальные 405 отпущены, поэтому опасность от одичавших животных сохраняется, подчеркнул мэр.