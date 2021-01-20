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В Коми девочка пострадала от нападения собак 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Коми девочка пострадала от нападения собак
Фото: РИА Новости
Десятилетняя девочка серьезно пострадала от нападения собак в ухтинском поселке Ветлосян в Республике Коми, где в декабре прошлого года после нападения собак погибла женщина, а также был травмирован мужчина. Об очередном случае с ребенком сообщили ТАСС в среду в администрации Ухты.

"Да, собаки напали на десятилетнюю девочку в поселке Ветлосян", — сказали ТАСС в пресс-службе муниципалитета, затруднившись предоставить подробности произошедшего.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, следователи проведут проверку по данному случаю в рамках уже расследуемого уголовного дела о халатности, возбужденного в декабре по факту смерти женщины от укусов животных (ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").
В середине декабря в Ухте на территории складских помещений стая собак напала на 46-летнюю женщину и 53-летнего мужчину. Женщина погибла от кровопотери. Мужчина остался жив, его в тяжелом состоянии госпитализировали. Следователи установили, что ответственные должностные лица ненадлежащим образом выполняли функции по организации отлова безнадзорных животных.
Как заявил тогда журналистам мэр Ухты Магомед Османов, подобные случаи могут повторяться до тех пор, пока муниципальным властям не позволят проводить эвтаназию бездомных собак, которая по действующему законодательству запрещена. При этом в администрацию Ухты почти ежедневно поступают сигналы об инцидентах с бездомными собаками. Но за 2020 год отловлено 450 собак, из них только 45 были подвергнуты эвтаназии по заключению ветврача, остальные 405 отпущены, поэтому опасность от одичавших животных сохраняется, подчеркнул мэр.
Ухту и остальные муниципалитеты поддержал Госсовет Коми, который готовит обращение в Федеральное Собрание и правительство РФ по проблеме безнадзорных собак. Парламентарии добиваются изменений в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", направленных на обеспечение безопасности здоровья и жизни граждан при обращении с безнадзорными животными.
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Комментарии
Происшествия , Нападение собак , Магомед Османов , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Республика Бурятия , Улан-Удэ , Хабаровск , Хабаровский Край
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