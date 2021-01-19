Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Петербурге младенец потерял всю семью из-за COVID-19 

News.ru 1 час назад
В Петербурге младенец потерял всю семью из-за COVID-19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Врачам удалось спасти новорождённого, который лишился всех родных из-за коронавируса.
Заявление об опеке над новорождённым мальчиком, который из-за коронавируса потерял мать, бабушку и дедушку, подали его тетя и, предположительно, биологический отец. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».
Отмечается, что женщина давно хотела забеременеть после развода с первым мужем. 36-летней Светлане это удалось, но вся семья заболела коронавирусом.

Мечты о счастливом будущем материнстве разрушил ковид: сначала заразился отец Светланы, вслед за ним вирус подхватила будущая бабушка и сама Светлана. Все трое, к сожалению, скончались от болезни. Мальчика успели спасти за день до смерти матери — сделали кесарево сечение, — говорится в сообщении.

Несмотря на то что органы опеки дают положительную характеристику в отношении потенциального отца, двоюродная тетя попросила предоставить больше времени для установления отцовства. Мужчине предстоит пройти через ДНК-экспертизу и суд. На крайний случай власти Петербурга подготовили для младенца место в местном доме ребёнка.
Как писал NEWS.ru, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова заявила, что прямой путь заражения коронавирусом от матери ребёнку пока не доказан. Однако, по её словам, при рождении младенцу всегда передаются антитела, которые есть у матери, и они действуют до одного года.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
News.ru: последние новости
Фигурант дела о педофилии покончил с собой в Петербурге Фигурант дела о педофилии покончил с собой в Петербурге У россиянки похитили младенца под предлогом лечения У россиянки похитили младенца под предлогом лечения Суд отклонил иск историка Соколова Суд отклонил иск историка Соколова
Комментарии 1
Происшествия , Анна Симакова , Правительство Санкт-Петербурга , Минздрав РФ , Комсомольская правда , Приморский Край , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео купания Путина в проруби
00:10
Опубликовано видео купания Путина в проруби
Политика
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
00:02
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
Шоу-бизнес
Конфликт водителей такси и учебной машины попал на видео
00:16
Конфликт водителей такси и учебной машины попал на видео
Происшествия
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
00:53
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
Происшествия
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
01:45
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
Общество
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
00:14
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
Происшествия
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
00:56
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
00:38
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
Происшествия
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
00:59
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
США
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:26
Извержение вулкана Этна попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение