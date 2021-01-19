В Петербурге младенец потерял всю семью из-за COVID-19 

Врачам удалось спасти новорождённого, который лишился всех родных из-за коронавируса.

Заявление об опеке над новорождённым мальчиком, который из-за коронавируса потерял мать, бабушку и дедушку, подали его тетя и, предположительно, биологический отец. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что женщина давно хотела забеременеть после развода с первым мужем. 36-летней Светлане это удалось, но вся семья заболела коронавирусом.

Мечты о счастливом будущем материнстве разрушил ковид: сначала заразился отец Светланы, вслед за ним вирус подхватила будущая бабушка и сама Светлана. Все трое, к сожалению, скончались от болезни. Мальчика успели спасти за день до смерти матери — сделали кесарево сечение, — говорится в сообщении.

Несмотря на то что органы опеки дают положительную характеристику в отношении потенциального отца, двоюродная тетя попросила предоставить больше времени для установления отцовства. Мужчине предстоит пройти через ДНК-экспертизу и суд. На крайний случай власти Петербурга подготовили для младенца место в местном доме ребёнка.