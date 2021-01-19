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В районе Нагатинской набережной на юге Москвы загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Автомобиль загорелся на Кленовом бульваре, 2 в районе Нагатинской набережной, — говорится в Telegram-канале.

Сообщается, что на месте работают оперативные службы. Детали уточняются.

Ранее сообщалось, что житель Москвы облил своего знакомого горючей жидкостью и поджёг его. Мужчина сгорел заживо.

Инцидент произошёл в квартире многоэтажного дома на Ясеневой улице. В результате возник пожар, после которого сотрудники экстренных служб обнаружили на улице труп 43-летнего мужчины.