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На юге Москвы загорелся автомобиль 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
На юге Москвы загорелся автомобиль
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В районе Нагатинской набережной на юге Москвы загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Автомобиль загорелся на Кленовом бульваре, 2 в районе Нагатинской набережной, — говорится в Telegram-канале.

Сообщается, что на месте работают оперативные службы. Детали уточняются.
Ранее сообщалось, что житель Москвы облил своего знакомого горючей жидкостью и поджёг его. Мужчина сгорел заживо.
Инцидент произошёл в квартире многоэтажного дома на Ясеневой улице. В результате возник пожар, после которого сотрудники экстренных служб обнаружили на улице труп 43-летнего мужчины.
Спасатели осмотрели квартиру и пришли к выводу, что, вероятно, причиной ЧП стал поджог. Представители правоохранительных органов нашли подозреваемого и задержали его: им оказался 38-летний знакомый погибшего. Предполагаемый преступник рассказал о случившемся. Он сообщил силовикам, что заранее приготовил ёмкость с горючим, писал NEWS.ru.
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Происшествия , МВД , Москва
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