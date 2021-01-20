В Крыму из кранов потекла вода с аммиаком 

Жители города Симферополя на Крымском полуострое пожаловались на неприятный запах воды, которая потекла из кранов в их квартирах. Специалисты обнаружили в жидкости повышенное содержание аммиака. Об этом порталу «Крым 24» рассказал директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По словам Баженова, наличие аммиака в исходных водах связано с низкими горизонтами и уменьшением запасов воды в местном водохранилище. Оказалось, что на данный момент содержание вещества находится в границах нормы — 1,75 миллиграмма на кубический дециметр при максимально допустимом значении в два миллиграмма.

Директор подчеркнул, что перед подачей в дома вода обеззараживается, и в ней происходит химическая реакция, поэтому жидкость начинает пахнуть «медицинскими препаратами». Баженов назвал такую воду «абсолютно безвредной», но добавил, что профильные специалисты пытаются решить вопрос.

Через несколько недель службы планируют прекратить использование симферопольского водохранилища из-за снижения количества воды и других трудностей. В ближайшее время в городе пообещали подключить новый водовод.