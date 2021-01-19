Бывший схиигумен Сергий прекратил голодовку в СИЗО 

"Его (в СИЗО-7. — Прим. ред.) посещала моя коллега, мы с ней общались на тему его состояния. Сейчас он переведен в другой изолятор, он находится в "Матросской тишине". Его навещает адвокат. Он начал употреблять пищу, по моей информации, на него влияют старцы Нового Афона, они его каким-то образом вразумляют. Поэтому сегодня никто никакой тревоги не выказывает, я слежу за его состоянием", — сказала омбудсмен.