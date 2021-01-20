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Москва

На москвича за отсутствие маски напали охранник без маски и полицейские 

Мослента 1 час назад
Охранник без маски напал на москвича за отсутствие маски
Фото: Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
В торгово-развлекательном центре «Семеновский» охранник без маски и полицейские напали на москвича, который якобы вошел в ТРЦ без защитных средств. Видеозапись конфликта, снятая очевидцами, публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».
На видео видно, что около цветочного магазина мужчина разговаривает с полицейским, а в это время поблизости оказываются охранники торгового центра. Москвич заявляет, что ничего не совершал, и требует объяснить ему причины задержания.
Потом он громко кричит, в это время несколько человек начинают выводить его из «Семеновского».

«Сволочи!» — кричит женщина, которая видит произошедшее.

«Вот видите, скручивает [охранник] руки, а у самого маски нет», — подытоживает автор ролика, отмечая, что многие люди стояли и смотрели на конфликт посетителя и охраны ТРЦ без защитных средств.

В апреле сообщалось, что в подмосковном супермаркете охранники избили покупателя без маски. Пострадавший рассказал, что сотрудники охраны подошли к нему и обвинили в нарушении масочного режима, после чего один из них напал на него.
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Происшествия , Торговый центр
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