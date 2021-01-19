Мосгорсуд продлил арест Арашуковых 

Мосгорсуд в среду продлил ещё на три месяца срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по обвинению в организации убийств, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения до 24 апреля", — сказал он.
Аналогичное решение принято в отношении его отца Рауля, бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.
Заседание проходило без участия Рауфа Арашукова, заболевшего коронавирусом. Следователь на заседании сообщил, что бывшего сенатора перевели из "Лефортово" в медсанчасть "Матросской тишины".
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.