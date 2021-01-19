Педиатра избили в Петербурге за отказ в импортной прививке ребёнку 

По данным ведомства, инцидент произошел 18 января в поликлинике на Караваевской улице.

«Прибывшими по указанному адресу полицейскими установлено, что в лечебном заведении произошел конфликт между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем, в ходе которого последний нанес врачу травмы и распылил перцовый баллончик», — пояснили в полиции.

Пострадавшая была госпитализирована с травмой головы и ожогом глаза. На нападавшего составлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной версии, конфликт произошел из-за отказа врача выписать ребенку нападавшего импортную вакцину «Пентаксим».

Как сообщал «Рамблер», ранее 68-летний пациент больницы №23 имени Давыдовского в Москве напал на двух медицинских сестер с ножом. Одна из пострадавших была госпитализирована и прооперирована.

Врачи ввели нападавшего в искусственную кому. Сообщалось, что бывший полицейский Александр Ч. был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Мужчин пронес нож в больницу в сумке, завернутым в носок, а напал на медсестер из-за галлюцинаций и психоза на фоне нехватки кислорода.