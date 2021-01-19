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Москва

Суд отклонил иск историка Соколова 

News.ru и ещё 2 29 минут назад
Историку Олегу Соколову осуждённому за убийство, отказано в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к его бывшей студентке Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». Такое решение принял Петроградский районный суд.

Суд Соколову в удовлетворении заявленных требований отказал, — цитирует сообщение пресс-службы судов Санкт-Петербурга РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт о документальной ленте «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Он требовал удалить фильм и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда.
Ранее сообщалось, что Соколов также подал иск к Первому каналу с требованием удалить выпуск передачи «Док-ток» с Ксенией Собчак и Пржигодзкой и опровергнуть сведения о пытках и избиении бывшей студентки, якобы совершенных историком в 2008 году.
Историк Соколов подал в суд на Евгения Понасенкова
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 25 декабря 2020 года назначил историку 12,5 года лишения свободы. Его признали виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов.
Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что защита историка Олега Соколова обратилась с апелляционной жалобой на приговор. В обращении представители фигуранта просят уменьшить срок лишения свободы, рассказал адвокат Сергей Лукьянов. Он отметил, что если документ примут, апелляцию могут рассмотреть весной 2021 года, примерно в апреле.
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Комментарии 2
Происшествия , Видео , Анастасия Ещенко , Сергей Лукьянов , Ксения Собчак , Евгений Понасенков , Олег Соколов , РИА Новости
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