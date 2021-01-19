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В центре Москвы обстреляли дом 

РИА Новости 14 минут назад
Дом обстреляли в центре Москвы
Фото: ТАСС
Житель Подмосковья обстрелял из пневматического пистолета дом в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

"В полицию поступило сообщение от граждан о стрельбе на Новорогожской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный гражданин произвел не менее четырех выстрелов", — сказала Гузь.

Позднее неподалеку задержали 24-летнего жителя Подмосковья.

"Установлено, что злоумышленник, находясь в компании двоих друзей, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома. В ходе личного досмотра у молодого человека изъят пневматический пистолет", — добавила Гузь.

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Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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Происшествия , Екатерина Гузь , МВД
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