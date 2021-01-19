Дом обстреляли в центре Москвы

Житель Подмосковья обстрелял из пневматического пистолета дом в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
"В полицию поступило сообщение от граждан о стрельбе на Новорогожской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный гражданин произвел не менее четырех выстрелов", — сказала Гузь.
Позднее неподалеку задержали 24-летнего жителя Подмосковья.
"Установлено, что злоумышленник, находясь в компании двоих друзей, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома. В ходе личного досмотра у молодого человека изъят пневматический пистолет", — добавила Гузь.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемый находится под подпиской о невыезде.