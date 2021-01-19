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Москва

Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета «Судного дня» задержали 

РИА Новости 34 минуты назад
Правоохранители задержали подозреваемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
О том, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета "Судного дня" на аэродроме в Ростовской области, сообщалось в начале декабря. Во время инцидента самолет находился на ремонте в ТАНТК им. Бериева. По данным полиции, было похищено имущество на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Кража".

" (Задержали — ред.) подозреваемого. Он не признается", — сказал собеседник агентства.

С «самолета судного дня» Ил-80 исчезло второстепенное оборудование
Как ранее уточнили РИА Новости в ОАК, с самолета украли несколько блоков "второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета".
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
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Происшествия , Армия , Видео , ОАК , РИА Новости
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