Правоохранители задержали подозреваемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
О том, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета "Судного дня" на аэродроме в Ростовской области, сообщалось в начале декабря. Во время инцидента самолет находился на ремонте в ТАНТК им. Бериева. По данным полиции, было похищено имущество на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Кража".
" (Задержали — ред.) подозреваемого. Он не признается", — сказал собеседник агентства.
Как ранее уточнили РИА Новости в ОАК, с самолета украли несколько блоков "второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета".
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".