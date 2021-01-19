В Химках две школьницы выпали с 17 этажа 

Две девочки, которым на вид около 12 лет, выпали из окна на 17 этаже многоэтажки в Химках сообщает ТАСС. Одна школьница скончалась, за жизнь второй борются медики.

Трагедия произошла на 1-ой Лесной улице. Девочки упали на козырек подъезда семнадцатиэтажного жилого дома. Известно, что одна школьница умерла до приезда медиков, другая была госпитализирована в состоянии крайней степени тяжести.

Telegram-канал Life Shot сообщает , что пострадавшая школьница рассказала медикам о причинах произошедшего. По ее словам, они с подругой взобрались на стулья, стоявшие на подъездном балконе, чтобы лучше рассмотреть город с высоты.

На место происшествия выехал глава химкинской прокуратуры Денис Андреев . Правоохранители проверят, в каких семьях воспитывались школьницы, как вели себя их родители. Сотрудники надзорного ведомства поставили выяснение обстоятельств инцидента под свой контроль.

В 2012 году, как сообщал «Рамблер», 34-летний житель Владивостока выпал из балкона на 20 этаже и выжил. Пролетев около 60 метров, мужчина упал прямо на крышу джипа Toyota Prado. Пострадавшего, по словам медиков, спасло то, что он был сильно пьян.