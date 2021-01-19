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Задержаны трое похитивших младенца в Подольске 

RT на русском 1 час назад
Задержаны трое похитивших младенца в Подольске
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы задержали трёх жителей Пензенской области, которые под предлогом необходимости лечения похитили новорождённого ребёнка у матери в Подольске в декабре 2020 года.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Московской области.
Задержанным предъявили обвинение по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору».
Жительница Подольска сообщила в полицию о похищении ребёнка 14 января. Она рассказала, что вечером 25 декабря 2020 года неизвестные люди, которых она пригласила к себе в квартиру, обманом внушили, что её месячный сын болен, и похитили младенца под предлогом лечения.
Сообщается, что ребёнок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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Происшествия , МВД , Московская область , Пензенская Область , Подольск , Ростовская Область
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