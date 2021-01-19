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Следствие заявило о 19 потерпевших в деле Виссариона 

Газета.Ru 23 минуты назад
Следствие заявило о 19 потерпевших в деле Виссариона
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет нашел 19 потерпевших по уголовному делу лидера "Церкви последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) и его соратников. Об этом сообщает на сайт "Тайга.инфо" со ссылкой на постановление о продлении ареста Торопу и его соратникам.
Как отмечается, двое из пострадавших могли получить тяжкий вред здоровью, а остальные — моральный вред, тяжесть которого в настоящий момент устанавливается. В документе также говорится, что совершенные преступления представляют большую общественную опасность. В сентябре в Красноярском крае были задержаны руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
По версии следствия, они собирали с последователей деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью. "Церковь последнего завета" в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.
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Происшествия , Вадим Редькин , СКР , Красноярский Край
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