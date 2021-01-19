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В КЧР владелец кафе спас сотрудников и посетителей от лавины 

Павел Тиунов 1 час назад
В КЧР владелец кафе спас сотрудников и посетителей от лавины
Фото: ТАСС
Предприниматель из Карачаево-Черкесии решил перестраховаться и закрыл заведение накануне схода лавины, сообщает РЕН ТВ. Таким образом, он не только спас жизнь себе и своим сотрудникам, но и потенциальным посетителям.
О дальновидном бизнесмене рассказал журналист «Известий», находящийся на месте схода лавины в поселке Домбай. Он показал гору, с которой сошли тонны снега, покрывшие собой площадь в 35 тысяч квадратных метров. Разрушены были два здания: кафе и пункт проката снаряжения.

«К счастью, кафе накануне не работало. Владелец решил перестраховаться, и из-за плохой погоды, метели он решил не рисковать и не открывать заведение. Людей не было, никто не пострадал», — рассказал журналист.

При этом в пункте проката снаряжения, по его словам, в снежной западне оказался человек, которому к счастью удалось выбраться на поверхность самостоятельно.
Как сообщал «Рамблер», 18 января на горнолыжную трассу в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина длиной 300 метров. Согласно предварительной информации, погиб один человек, пострадали четверо, шесть человек смогли самостоятельно выбраться из-под снега, одного удалось спасти. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по «Халатность», а прокуратура организовала проверку.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , газета "Известия" , РЕН ТВ
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