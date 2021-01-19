В КЧР владелец кафе спас сотрудников и посетителей от лавины 

Предприниматель из Карачаево-Черкесии решил перестраховаться и закрыл заведение накануне схода лавины, сообщает РЕН ТВ. Таким образом, он не только спас жизнь себе и своим сотрудникам, но и потенциальным посетителям.

О дальновидном бизнесмене рассказал журналист «Известий», находящийся на месте схода лавины в поселке Домбай. Он показал гору, с которой сошли тонны снега, покрывшие собой площадь в 35 тысяч квадратных метров. Разрушены были два здания: кафе и пункт проката снаряжения.

«К счастью, кафе накануне не работало. Владелец решил перестраховаться, и из-за плохой погоды, метели он решил не рисковать и не открывать заведение. Людей не было, никто не пострадал», — рассказал журналист.

При этом в пункте проката снаряжения, по его словам, в снежной западне оказался человек, которому к счастью удалось выбраться на поверхность самостоятельно.