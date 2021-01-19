Фигурант дела о педофилии покончил с собой в Петербурге 

Фигурант дела о насилии над детьми покончил с собой в Санкт-Петербурге . В момент смерти он находился под стражей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Один из обвиняемых умер под стражей, покончил с собой, — сказал источник.

Фигурантов дела о педофилии задержали в мае 2020 года. Было возбуждено дело по статье «Развратные, насильственные и иные действия сексуального характера».

Следствие предполагает, что преступления сексуального характера происходили аж с 2014 года. В то время дело вызвало большой общественный резонанс. Люди были возмущены произошедшим и требовали наказать предполагаемых преступников.

В результате, были задержаны четыре человека. Контроль над производством уголовного дела взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета

Стоит отметить, что один из задержанных, предположительно, являлся сотрудником исследовательского корабля «Профессор Логачёв». Обвиняемые были заключены под стражу. Уголовное производство продолжается до сих пор. В скором времени будет установлена степень вины каждого фигуранта дела и избрана мера наказания.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, до смерти избивший предполагаемого педофила, осуждён в Уфе. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима . 33-летний автомеханик Владимир Санкин проходил обвиняемым по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть.

В январе 2020 года он по просьбе мальчика поднялся в одну из квартир, куда некий мужчина привёл другого ребёнка и просил его раздеться. Санкин сначала принялся кричать на незнакомца, а потом стал его избивать. В результате пострадавший умер от полученных травм, пока его везли в больницу.

Позднее Александр Мясников резко высказался о приговоре, вынесенном Владимиру Санкину за убийство педофила. Уфимский судья назначил мужчине восемь лет колонии строгого режима.

Мясников назвал любое судебное решение сигналом для всех: «так будет с каждым». Но если этот сигнал «идёт против природы» человека, против нормальной морали и «вызывает отторжение и прямую ненависть», то, может, к ответственности надо призывать уже судей, отмечает врач.