Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Фигурант дела о педофилии покончил с собой в Петербурге 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Фигурант дела о педофилии покончил с собой в Петербурге
Фото: ТАСС
Фигурант дела о насилии над детьми покончил с собой в Санкт-Петербурге. В момент смерти он находился под стражей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Один из обвиняемых умер под стражей, покончил с собой, — сказал источник.

Фигурантов дела о педофилии задержали в мае 2020 года. Было возбуждено дело по статье «Развратные, насильственные и иные действия сексуального характера».
Следствие предполагает, что преступления сексуального характера происходили аж с 2014 года. В то время дело вызвало большой общественный резонанс. Люди были возмущены произошедшим и требовали наказать предполагаемых преступников.
В результате, были задержаны четыре человека. Контроль над производством уголовного дела взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Стоит отметить, что один из задержанных, предположительно, являлся сотрудником исследовательского корабля «Профессор Логачёв». Обвиняемые были заключены под стражу. Уголовное производство продолжается до сих пор. В скором времени будет установлена степень вины каждого фигуранта дела и избрана мера наказания.
Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, до смерти избивший предполагаемого педофила, осуждён в Уфе. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. 33-летний автомеханик Владимир Санкин проходил обвиняемым по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть.
В январе 2020 года он по просьбе мальчика поднялся в одну из квартир, куда некий мужчина привёл другого ребёнка и просил его раздеться. Санкин сначала принялся кричать на незнакомца, а потом стал его избивать. В результате пострадавший умер от полученных травм, пока его везли в больницу.
Позднее Александр Мясников резко высказался о приговоре, вынесенном Владимиру Санкину за убийство педофила. Уфимский судья назначил мужчине восемь лет колонии строгого режима.
Мясников назвал любое судебное решение сигналом для всех: «так будет с каждым». Но если этот сигнал «идёт против природы» человека, против нормальной морали и «вызывает отторжение и прямую ненависть», то, может, к ответственности надо призывать уже судей, отмечает врач.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
News.ru: последние новости
У россиянки похитили младенца под предлогом лечения У россиянки похитили младенца под предлогом лечения Один человек погиб при сходе лавины в горах Домбая Один человек погиб при сходе лавины в горах Домбая С кладбища Петербурга украли бюст Героя Советского Союза С кладбища Петербурга украли бюст Героя Советского Союза
Комментарии
Происшествия , Владимир Санкин , Александр Мясников , СКР , ФСИН , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео
00:26
Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео
Общество Новости Москвы
Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте
00:20
Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте
Общество
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
01:05
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
Происшествия
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
00:44
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
В мире Общество
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
00:45
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
Общество В мире
Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом
00:40
Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом
Происшествия Криминал
«Ледяных» пожарных сняли на видео в Якутске
00:59
«Ледяных» пожарных сняли на видео в Якутске
Общество
Туристам придумали наказание из-за масок на Бали
00:55
Туристам придумали наказание из-за масок на Бали
Происшествия В мире
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
00:42
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
00:30
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение