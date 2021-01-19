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Выпавшая из окна дома в Подмосковье девочка пришла в сознание 

Вечерняя Москва и ещё 6 1 час назад
Выпавшая c 17 этажа девочка в Химках пришла в сознание
Фото: ТАСС
Одна из девочек, которые выпали из окна дома в Химках, пришла в сознание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
Ранее стало известно, что две девочки упали из окна многоэтажки в подмосковных Химках. Подростки упали с высоты на козырек подъезда дома, который находится по адресу улица 1-я Лесная. Одна из девочек погибла на месте, вторую доставили в больницу.
В Химках две школьницы выпали с 17 этажа
На данный момент специалисты выясняют подробности происшествия. В пресс-службе добавили, что с родственниками девочек работают психологи.
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Происшествия , Московская область , Химки
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