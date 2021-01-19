СК возбудил уголовное дело после гибели капитана сухогруза Arvin

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели российского капитана сухогруза Arvin при крушении в Черном море у берегов Турции. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.