Телеведущий Игорь Выхухолев перед смертью выпил жидкость с аммиаком

Смерти бывшего ведущего программы «Время» Игоря Выхухолева, скончавшегося от сердечной недостаточности, предшествовало отравление аммиаком. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Рамблер» писал, что в Москве в возрасте 66 лет из жизни ушел бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев. Дочь телеведущего отметила, что ее отца не стало 18 января, он скончался из-за проблем с сердцем.

По данным «МК», 25 декабря 2020 года родственников стало беспокоить поведение журналиста, который «слышал посторонние голоса и вел странные речи». Они вызвали врачей. В итоге Игоря Выхухолева госпитализировали.

На следующий день его перевезли в НИИ Склифосовского с токсическим отравлением аммиаком и 10% ожогом ротоглотки. Как именно аммиак попал в организм, выясняется, отмечается в статье.

18 января в 21.30 журналист скончался в токсикореанимации НИИ Склифосовского, пишет издание.