Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Стали известны подробности смерти телеведущего Игоря Выхухолева 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Телеведущий Игорь Выхухолев перед смертью выпил жидкость с аммиаком
Фото: Facebook
Смерти бывшего ведущего программы «Время» Игоря Выхухолева, скончавшегося от сердечной недостаточности, предшествовало отравление аммиаком. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
«Рамблер» писал, что в Москве в возрасте 66 лет из жизни ушел бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев. Дочь телеведущего отметила, что ее отца не стало 18 января, он скончался из-за проблем с сердцем.
По данным «МК», 25 декабря 2020 года родственников стало беспокоить поведение журналиста, который «слышал посторонние голоса и вел странные речи». Они вызвали врачей. В итоге Игоря Выхухолева госпитализировали.
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
На следующий день его перевезли в НИИ Склифосовского с токсическим отравлением аммиаком и 10% ожогом ротоглотки. Как именно аммиак попал в организм, выясняется, отмечается в статье.
18 января в 21.30 журналист скончался в токсикореанимации НИИ Склифосовского, пишет издание.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
01:05
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
Происшествия
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
00:44
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
В мире Общество
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
00:45
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
Общество В мире
Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом
00:40
Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом
Происшествия Криминал
Туристам придумали наказание из-за масок на Бали
00:55
Туристам придумали наказание из-за масок на Бали
Происшествия В мире
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
00:42
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
00:30
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
Происшествия В мире
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
04:20
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
00:37
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
Армия
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
04:49
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение