Девушка попыталась сжечь приятеля в московском подъезде

Девушка облила знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла в подъезде дома на юге столицы, сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным следствия, это произошло 18 января в подъезде жилого дома на улице Борисовские пруды.

Между подозреваемой и мужчиной возник конфликт на бытовой почве, в результате которого она попыталась убить его, а затем скрылась с места происшествия. Потерпевшего 1978 года рождения госпитализировали, а подозреваемую 1993 года рождения задержали. По некоторым данным, девушка с мужчиной вели маргинальный образ жизни, а в день происшествия поссорились из-за выпитого им алкоголя.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на пенсионера.

Злоумышленники, находясь в лесном парке в поселке Томилино напали на 66-летнего мужчину и отобрали у него сумку с личными вещами.