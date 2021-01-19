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Москва

Девушка пыталась сжечь подвыпившего приятеля в московском подъезде 

Москва24 и ещё 2 51 минуту назад
Девушка попыталась сжечь приятеля в московском подъезде
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Девушка облила знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла в подъезде дома на юге столицы, сообщает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным следствия, это произошло 18 января в подъезде жилого дома на улице Борисовские пруды.
Между подозреваемой и мужчиной возник конфликт на бытовой почве, в результате которого она попыталась убить его, а затем скрылась с места происшествия. Потерпевшего 1978 года рождения госпитализировали, а подозреваемую 1993 года рождения задержали. По некоторым данным, девушка с мужчиной вели маргинальный образ жизни, а в день происшествия поссорились из-за выпитого им алкоголя.
Ранее в Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на пенсионера.
Злоумышленники, находясь в лесном парке в поселке Томилино напали на 66-летнего мужчину и отобрали у него сумку с личными вещами.
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Происшествия , РИА Новости , Москва , Московская область , Томилино
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