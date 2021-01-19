Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Сотрудник ДПС выбил разбил окно водителю авто и попал на видео 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
В Миассе сотрудник ДПС был вынужден выбить стекло в автомобиле, поскольку водитель отказывался выполнить его требование и выйти из транспортного средства. Происшествие зафиксировано на камеру, запись публикует Telegram-канал «360».
Как можно понять из диалога автолюбителя со стражем правопорядка, тот не стал выходить из своей машины, не поверив, что перед ним стоит полицейский. После нескольких предупреждений правоохранитель разбил боковое переднее окно в автомобиле и силой пытался вытащить из него мужчину.
Нарушитель получил 12 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Ранее сообщалось, что налетчик с пистолетом ограбил АЗС в Петербурге.
Происшествия , Видео , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
01:05
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
Происшествия
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
00:44
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
В мире Общество
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
00:45
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
Общество В мире
Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом
00:40
Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом
Происшествия Криминал
Туристам придумали наказание из-за масок на Бали
00:55
Туристам придумали наказание из-за масок на Бали
Происшествия В мире
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
00:42
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
00:30
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
Происшествия В мире
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
04:20
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
00:37
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
Армия
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
04:49
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение