Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом

Миассе сотрудник ДПС был вынужден выбить стекло в автомобиле, поскольку водитель отказывался выполнить его требование и выйти из транспортного средства. Происшествие зафиксировано на камеру, запись публикует Telegram-канал «360».

Как можно понять из диалога автолюбителя со стражем правопорядка, тот не стал выходить из своей машины, не поверив, что перед ним стоит полицейский. После нескольких предупреждений правоохранитель разбил боковое переднее окно в автомобиле и силой пытался вытащить из него мужчину.

Нарушитель получил 12 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.