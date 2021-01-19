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В Норильске возбудили еще одно дело о халатности после схода лавины 

РИА Новости и ещё 4 19 января 2021
СК возбудил еще одно дело после схода лавины в Норильске
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Еще одно уголовное дело о халатности возбуждено после гибели трех человек при сходе лавины в Норильске, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Ранее региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, Норильский городской суд отправил под домашний арест оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Игоря Вакуленко по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Он, по версии следствия, получил сведения от МЧС о лавиноопасности, но не включил их в оперативную сводку, а потому органы местного самоуправления не могли принять превентивные меры.

"В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель трех человек при сходе лавины в Норильске", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что вопреки требованиям закона муниципалитетом надлежащий контроль за фактическим использованием земельных участков, расположенных на территории комплекса "Гора Отдельная", а также законностью размещения строений, сооружений на них не обеспечен. В прокуратуре пояснили, что дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.
В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске 8 января около 20.30 мск произошел сход лавины, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадавшего подростка 12 января перевели из реанимации.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , МЧС , Красноярский Край , Норильск
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