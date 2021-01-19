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Москва

Травивший и грабивший людей в центре Москвы мужчина частично признал вину 

Говорит Москва 1 час назад
Грабивший людей в центре Москвы частично признал вину
Фото: РИА Новости
Травивший и грабивший людей в центре Москвы мужчина частично признал вину. В настоящее время идёт допрос потерпевших.
Уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова обвиняют более чем в 35 эпизодах преступлений по статьям «Кража», «Похищение или повреждение документов», «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», а также «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью».
По версии следствия, в районе Чистых прудов злоумышленник знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находившимися в состоянии алкогольного опьянения. После этого он приглашал их в безлюдное место, где убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены препараты, угнетающие воздействие на центральную нервную систему человека.
После того, когда его жертвы теряли сознание, он их грабил. Стоимость похищенного им имущества превышает 1 млн рублей.
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Происшествия , Мурат Сабанов , Кабардино-Балкарская Республика , Москва
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