Грабивший людей в центре Москвы частично признал вину

Травивший и грабивший людей в центре Москвы мужчина частично признал вину. В настоящее время идёт допрос потерпевших.

Уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова обвиняют более чем в 35 эпизодах преступлений по статьям «Кража», «Похищение или повреждение документов», «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», а также «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, в районе Чистых прудов злоумышленник знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находившимися в состоянии алкогольного опьянения. После этого он приглашал их в безлюдное место, где убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены препараты, угнетающие воздействие на центральную нервную систему человека.

После того, когда его жертвы теряли сознание, он их грабил. Стоимость похищенного им имущества превышает 1 млн рублей.