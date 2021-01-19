Следственный комитет установил исполнителей убийства Япончика

Личности убийц вора в законе Вячеслава «Япончика» Иванькова установлены. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в июле 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве имеющий двойное гражданство России и Абхазии Астамур Бутба, находясь в кузове грузового автомобиля, произвел в Иванькова выстрел из снайперской винтовки. Его сообщник Нугзар Папава, также имеющий российское и абхазское гражданства, прикрывал отход Бутбы, находясь в другом автомобиле.

После убийства Япончика его непосредственные убийцы уехали из России в Абхазию. Там же они находятся в настоящее время.

СК заочно предъявил Бутбе и Папаве обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Оба были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Сейчас прорабатывается вопрос об их экстрадиции в Россию.