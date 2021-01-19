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У бизнесмена украли 500 тон лука на шесть миллионов 

Артём Кульша 1 час назад
У бизнесмена украли 500 тон лука на шесть миллионов
Фото: ТАСС
В Москве у бизнесмена украли лук на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Некоторое время назад предприниматель Иса Ягубов договорился со знакомым Мамедом Аслановым о продаже почти 500 тонн лука за шесть миллионов рублей. Он отгрузил товар, однако покупатель не расплатился и скрылся. Ягубов обратился в полицию с заявлением. В настоящее время ее сотрудники разыскивают Асланова.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Ростове-на-Дону 40-летняя начальница операционной кассы в инкассаторской компании «Инкахран» с 2016 года меняла наличные денежные средства на билеты банка приколов. С тех пор она выменяла 9,4 миллиона рублей. Некоторое время назад женщина была уличена в этом. С нее была взята подписка о невыезде.
В середине декабря аналитики «Райффайзенбанка» опросили 1,2 тысячи человек. Согласно результатам опроса, каждый пятый респондент сталкивался со взломом личного кабинета на сайтах сервисов и магазинов. Мошенники пытались воспользоваться почти каждой третьей скомпрометированной картой (31%).
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Происшествия , Райффайзенбанк Австрия , Небанковская кредитная организация "Инкахран"
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