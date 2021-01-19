У бизнесмена украли 500 тон лука на шесть миллионов 

Москве у бизнесмена украли лук на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Некоторое время назад предприниматель Иса Ягубов договорился со знакомым Мамедом Аслановым о продаже почти 500 тонн лука за шесть миллионов рублей. Он отгрузил товар, однако покупатель не расплатился и скрылся. Ягубов обратился в полицию с заявлением. В настоящее время ее сотрудники разыскивают Асланова.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Ростове-на-Дону 40-летняя начальница операционной кассы в инкассаторской компании «Инкахран» с 2016 года меняла наличные денежные средства на билеты банка приколов. С тех пор она выменяла 9,4 миллиона рублей. Некоторое время назад женщина была уличена в этом. С нее была взята подписка о невыезде.