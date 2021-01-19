СК возбудил дело после гибели мужчины под лавиной в КЧР

Уголовное дело о халатности возбудили после гибели мужчины под лавиной в посёлке Домбай, сообщили в СУ СК по Карачаево-Черкесской Республике.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)», — говорится на сайте.
Ранее стало известно, что спасатели возобновили поисково-спасательные работы в посёлке Домбай, где в понедельник, 18 января, сошла лавина.
По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего.