Москвич оформил кредит и ипотеку на 5,5 млн под гипнозом

Житель столицы утверждает, что под гипнозом оформил кредит и ипотеку, полиция проводит проверку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали в ведомстве, 18 января 2021 года в полицию обратился безработный москвич 1955 года рождения.

«Мужчина заявил, что 28 октября 2020 года, находясь в состоянии гипноза, в присутствии сотрудников организации в отделении банка на ул. Брянская в Москве, он подписал кредитный договор и договор об ипотеке на получение кредита в размере 5,5 млн руб. А 13 ноября в том же банке он получил в кассе 4 млн 950 тыс. руб. и передал их без всякого оформления сотрудникам организации», — сказали в пресс-службе.