Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Москвич заявил в полицию об оформлении кредита и ипотеки под гипнозом 

Агентство «Москва» и ещё 1 45 минут назад
Москвич оформил кредит и ипотеку на 5,5 млн под гипнозом
Фото: ТАСС
Житель столицы утверждает, что под гипнозом оформил кредит и ипотеку, полиция проводит проверку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, 18 января 2021 года в полицию обратился безработный москвич 1955 года рождения.

«Мужчина заявил, что 28 октября 2020 года, находясь в состоянии гипноза, в присутствии сотрудников организации в отделении банка на ул. Брянская в Москве, он подписал кредитный договор и договор об ипотеке на получение кредита в размере 5,5 млн руб. А 13 ноября в том же банке он получил в кассе 4 млн 950 тыс. руб. и передал их без всякого оформления сотрудникам организации», — сказали в пресс-службе.

На данный момент фирма, располагавшаяся, по словам мужчины, на бульваре Энтузиастов, по этому адресу отсутствует. Деньги заявителю не возвращены. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства случившегося.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Агентство «Москва»: последние новости
Хозяйка квартиры в центре Москвы заявила в полицию о хищении межкомнатной двери бывшими владельцами Хозяйка квартиры в центре Москвы заявила в полицию о хищении межкомнатной двери бывшими владельцами Полиция в Москве начала проверку, после того как подросток выстрелил из пистолета в 10-летнего мальчика Полиция в Москве начала проверку, после того как подросток выстрелил из пистолета в 10-летнего мальчика Подмосковный лыжник погиб в результате схода лавины в горах Кабардино-Балкарии Подмосковный лыжник погиб в результате схода лавины в горах Кабардино-Балкарии
Комментарии 1
Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
04:20
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
00:37
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
Армия
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
04:49
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
В мире
Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч
00:35
Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч
Общество
Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае
02:12
Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае
Происшествия
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
02:55
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
В мире
Видео с прибывшими к инаугурации военными США
02:50
Видео с прибывшими к инаугурации военными США
В мире
Новые возможности инженерных войск сняли на видео
03:17
Новые возможности инженерных войск сняли на видео
Армия
Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео
01:16
Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео
В мире
Авиаудар по центральной части Ирака сняли на видео
00:09
Авиаудар по центральной части Ирака сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение