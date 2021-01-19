Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае 

18 января после схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии спасатели достали тело одного погибшего.

«Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются. Скорее всего, неместный», — сообщил начальник противолавинной службы Хизир Чочаев.

В 19:33 по московскому времени в МЧС подтвердили, что было извлечено тело погибшего.

В МЧС заявляли, что под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. По словам участника поисковых работ, склон, где произошло ЧП, был закрыт из-за непогоды. Пока известно о семерых спасённых из-под лавины отдыхающих. Во вторник спасательные работы продолжатся.