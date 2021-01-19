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Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае 

Вадим Дроздов 25 минут назад
18 января после схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии спасатели достали тело одного погибшего.
«Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются. Скорее всего, неместный», — сообщил начальник противолавинной службы Хизир Чочаев.
В 19:33 по московскому времени в МЧС подтвердили, что было извлечено тело погибшего.
В МЧС заявляли, что под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. По словам участника поисковых работ, склон, где произошло ЧП, был закрыт из-за непогоды. Пока известно о семерых спасённых из-под лавины отдыхающих. Во вторник спасательные работы продолжатся.
Происшествия , Видео , МЧС
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