Китайские горняки передали записку из ловушки под землей

Двенадцать китайских горняков, которые более недели находились в ловушке под землей на золотом руднике, сумели передать записку для спасателей. Как сообщает информационное агентство Синьхуа, в записке подтверждается, что 12 шахтеров живы после взрыва, произошедшего десятого января в шахте вблизи города Цися провинции Шаньдун. Четверо человек получили ранения, а судьба еще десяти неизвестна.

Рабочие написали, что они сохраняют надежду на спасение. "Мы сильно истощены и срочно нуждаемся в лекарствах для желудка, обезболивающих, медицинских бинтах, наружных противовоспалительных препаратах, а у трех человек высокое кровяное давление", — говорится в записке.

По сообщению агентства, спасательные работы продолжаются. Напомним, что взрыв произошел примерно в 200 метрах от входа в шахту, в результате чего на глубине шестисот метров под землей оказались 22 горняка.