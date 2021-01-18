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Закрытие Капитолия в Вашингтоне на вход и на выход было проведено из-за возникшего рядом со зданием небольшого пожара. Об этом сообщили представители Секретной службы Соединенных Штатов.

Уточняется, что возгорание произошло между 1-й улицей и Эф стрит. На данный момент огонь ликвидирован.