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Названа причина закрытия Капитолия в США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Закрытие Капитолия в Вашингтоне на вход и на выход было проведено из-за возникшего рядом со зданием небольшого пожара. Об этом сообщили представители Секретной службы Соединенных Штатов.
Капитолий эвакуировали из-за неизвестной угрозы
Уточняется, что возгорание произошло между 1-й улицей и Эф стрит. На данный момент огонь ликвидирован.

«В качестве меры предосторожности комплекс Капитолия был временно закрыт, угрозы общественности нет», — говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

Незадолго до этого местные СМИ сообщили, что Капитолий был закрыт из-за внешней угрозы, а всем находящимся внутри были разосланы предупреждения.
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Происшествия , США
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