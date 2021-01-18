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Москва

Раскрыта причастность чиновника ФСО к хищению денег на стройке резиденции Путина 

Lenta.ru 31 минуту назад
К хищению денег на стройке резиденции Путина причастен чиновник ФСО
Фото: РИА Новости
Замначальника отдела строительства Федеральной службы охраны (ФСО) Алексея Голохвостова задержали по подозрению в получении откатов при строительстве резиденции президента России Владимира Путина. Детали истории раскрыл «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.
По его данным, 42-летний подполковник запаса мог получить около 20 миллионов рублей за игнорирование многочисленных нарушений, выявленных в ходе стройки. Часть отката он передал своим коллегам. Голохвостова обвинили по статье 290 («Получение взятки») и 291 («Дача взятки») УК РФ.
Собеседник издания отметил, что показания на Голохвостова в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дал один из уже осужденных фигурантов дела о хищении. Теперь следствие устанавливает других сотрудников спецслужбы, которые могли принимать участие в коррупционной схеме.
В марте 2017 года было возбуждено уголовное дело о растрате при строительстве резиденции Владимира Путина. По версии следствия, в декабре 2012 года ФСО заключила контракт на 5,7 миллиарда рублей с предприятием «Атэкс». За эти деньги в Ново-Огарево должны были возвести дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельную. Однако компания и субподрядчики не выполняли работы в срок, более того, часть денег оказалась обналичена через фирмы-однодневки. Ущерб от хищения оценили в 1,3 миллиарда рублей.
Фигурантами дела стали чиновники и предприниматели. Преступную группу, как уверяет СКР, организовал глава ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрей Каминов. В ее состав вошли гендиректор «Стройфасада» Станислав Кюнер, его партнер Сергей Литвинов, руководители фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский и Сергей Привалов, а также предприниматель Александр Родионов.
Позже фигурантами дела стали миллиардер Дмитрий Михальченко и бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев.
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Происшествия , Андрей Каминов , Дмитрий Торчинский , Станислав Кюнер , Сергей Литвинов , Александр Родионов , Владимир Путин , Дмитрий Михальченко , Игорь Васильев , СКР , Федеральная служба охраны
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