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Москва

«Ищите укрытие»: над Капитолием заметили дым 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Здания комплекса Капитолия в Вашингтоне заблокировали из-за неизвестной угрозы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
На записях, сделанных очевидцами, видно, как от Капитолия поднимается дым, звучит сигнал тревоги.
РБК со ссылкой на корреспондента NBC News Фрэнка Торпа сообщает, что часть зданий комплекса эвакуирована, а служба безопасности Капитолия уведомила персонал о наличии неизвестной угрозы.

«Вход и выход из здания запрещены, держитесь подальше от окон и дверей. Если вы находитесь снаружи, ищите укрытие», — говорится в сообщении службы безопасности.

Пожарная служба Вашингтона заявляет, что пожар произошел не на территории Капитолия, а неподалеку от комплекса. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Как сообщал «Рамблер», в здании Капитолия проходит репетиция инаугурации Джо Байдена.
Происшествия , Видео , Джозеф Байден , РИА Новости , РБК , телеканал NBC , Reuters
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