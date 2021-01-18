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Москва

Навального арестовали на 30 суток 

РИА Новости 41 минуту назад
Судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток.

"Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 года", — написал его адвокат Вадим Кобзев в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом, Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.
Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.
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После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки — ближайшему к Шереметьево крупному городу. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
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Происшествия , Видео , Ив Роше , Вадим Кобзев , Алексей Навальный , Аэропорт Шереметьево , ФСИН
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