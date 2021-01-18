В Якутии нашли мертвым главу муниципалитета

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Якутии.
"Проводим процессуальную проверку по факту обнаружения тела мужчины. Следователем осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказал РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Как сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах, найдено тело главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Олекминском районе Степана Иванова.
Местный информационный портал SakhaNews сообщает, что тело Иванова было найдено на рабочем месте, по предварительным данным, он покончил с собой.