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В Якутии нашли мертвым главу муниципалитета, сообщил источник 

РИА Новости 30 минут назад
В Якутии нашли мертвым главу муниципалитета
Фото: РИА Новости
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Якутии.

"Проводим процессуальную проверку по факту обнаружения тела мужчины. Следователем осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказал РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.

Как сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах, найдено тело главы администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Олекминском районе Степана Иванова.
Местный информационный портал SakhaNews сообщает, что тело Иванова было найдено на рабочем месте, по предварительным данным, он покончил с собой.
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