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Осуждённая за госизмену калининградка Зимина попросила Путина о помиловании 

Клопс.Ru и ещё 3 54 минуты назад
Осуждённая за госизмену Зимина попросила Путина о помиловании
Фото: ziminaak/Facebook
Калининградка Антонина Зимина, приговорённая судом к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, подала прошение о помиловании Владимиру Путину. Об этом, ссылаясь на отца осуждённой Константина Зимина, пишет ТАСС в понедельник, 18 января.

Да, прошение о помиловании подано президенту РФ, как положено. Но вину она (Антонина Зимина, — ред.) по-прежнему не признаёт", — сказал Зимин.

Отец осуждённой добавил, что апелляцию, которую подали адвокаты Антонины Зиминой и её мужа Константина Антонца, планируется рассмотреть в первых числах марта.
В декабре супругов приговорили к 12,5 и 13 годам за госизмену в пользу спецслужб Латвии. Защита осуждённых 10 января подала апелляцию.
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Происшествия , Антонина Зимина , Константин Зимин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Калининград , Калининградская Область , Латвия
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