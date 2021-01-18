Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Турции найдено тело гражданина России, капитана затонувшего судна 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Найдено тело российского капитана затонувшего у Турции сухогруза
Фото: РИА Новости
Спасатели обнаружили в ходе поисковой операции тело гражданина России, капитана затонувшего в Турции сухогруза Виталия Галенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что эта информация поступила от представителя береговой охраны Турции. Еще пять человек остаются в море.

Посольство РФ в Турции подтвердило обнаружение тела россиянина, капитана затонувшего у берегов республики сухогруза.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
ТАСС: последние новости
Источник: сход лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии был принудительным Источник: сход лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии был принудительным МИД Украины сообщил об обнаружении тел трех погибших с затонувшего в Турции судна МИД Украины сообщил об обнаружении тел трех погибших с затонувшего в Турции судна На западе Москвы загорелась многоэтажка На западе Москвы загорелась многоэтажка
Происшествия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение