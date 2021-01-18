Найдено тело российского капитана затонувшего у Турции сухогруза

Спасатели обнаружили в ходе поисковой операции тело гражданина России, капитана затонувшего в Турции сухогруза Виталия Галенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что эта информация поступила от представителя береговой охраны Турции. Еще пять человек остаются в море.
Посольство РФ в Турции подтвердило обнаружение тела россиянина, капитана затонувшего у берегов республики сухогруза.