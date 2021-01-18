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Найдены тела трех погибших моряков с затонувшего в Турции судна 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 19 минут назад
Найдены тела трех погибших моряков с затонувшего в Турции судна
Фото: РИА Новости
Спасатели нашли тела трех погибших моряков с затонувшего в воскресенье в Черном море у берегов Турции сухогруза «Арвин» с украинско-российским экипажем, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«По сообщению турецких властей, по состоянию на 10.00 18 января шесть членов экипажа спасены (пять граждан Украины и один гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (проводится процедура их идентификации)», — передает ТАСС сообщение МИД.

Спасенные госпитализированы в местную больницу в городе Бартын, их состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается. В город Бартын прибыл посол Украины в Турции и консульские работники для предоставления пострадавшим гражданам Украины необходимой помощи.
Напомним, в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз украинской компании. Сообщалось, что подтверждена гибель одного человека, шестеро спасены. Российский капитан судна пропал без вести.
Утром в понедельник спасательные службы Турции возобновили поисково-спасательную операцию у побережья провинции Бартын в районе крушения сухогруза.
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Происшествия , В мире , МИД , ИТАР-ТАСС , Турция
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