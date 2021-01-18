Найдены тела трех погибших моряков с затонувшего в Турции судна 

Спасатели нашли тела трех погибших моряков с затонувшего в воскресенье в Черном море у берегов Турции сухогруза «Арвин» с украинско-российским экипажем, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины

«По сообщению турецких властей, по состоянию на 10.00 18 января шесть членов экипажа спасены (пять граждан Украины и один гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (проводится процедура их идентификации)», — передает ТАСС сообщение МИД.

Спасенные госпитализированы в местную больницу в городе Бартын, их состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается. В город Бартын прибыл посол Украины в Турции и консульские работники для предоставления пострадавшим гражданам Украины необходимой помощи.