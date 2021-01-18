В Испании изъяли более двух тонн кокаина 

Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась крупными поставками наркотиков. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе национальной полиции страны.

По ее информации, полицейские изъяли более двух тонн кокаина. В ходе операции были задержаны 12 человек. Расследование продолжалось более года.