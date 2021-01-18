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Москва

В Испании изъяли более двух тонн кокаина 

ТАСС 36 минут назад
В Испании изъяли более двух тонн кокаина
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась крупными поставками наркотиков. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе национальной полиции страны.
По ее информации, полицейские изъяли более двух тонн кокаина. В ходе операции были задержаны 12 человек. Расследование продолжалось более года.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики в одном из контейнеров, которые были ввезены из Парагвая в порт Альхесираса (автономное сообщество Андалусия). Кокаин был спрятан среди 40 тонн угля, ввезенных в королевство.
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Происшествия , В мире , МВД , Альхесирас , Испания , Парагвай
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