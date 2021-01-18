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Москва

Глава косметической компании потеряла Rolex за 1 млн рублей в примерочной ЦУМ 

ТАСС 1 час назад
Столичная полиция начала проверку после поступления заявления от москвички о том, что во время примерки одежды в ЦУМ у нее украли часы Rolex с золотыми вставками и бриллиантами. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне в полицию с заявлением обратилась 39-летняя генеральный директор косметической компании.

"Женщина сообщила, что вечером 16 января зашла в ЦУМ. Там на время примерки платья в примерочной она сняла с запястья и положила на пуфик часы Rolex белого цвета с золотыми вставками и бриллиантами по циферблату стоимостью 1 080 000 рублей. Далее, примерив еще несколько видов одежды, заявительница оплатила покупки и ушла. Спустя некоторое время в ресторане она обнаружила отсутствие часов", — сказал собеседник агентства.

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Полиция по данному факту начала проверку.
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Происшествия , Видео , ЦУМ , МВД , ИТАР-ТАСС
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