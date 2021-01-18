"Женщина сообщила, что вечером 16 января зашла в ЦУМ. Там на время примерки платья в примерочной она сняла с запястья и положила на пуфик часы Rolex белого цвета с золотыми вставками и бриллиантами по циферблату стоимостью 1 080 000 рублей. Далее, примерив еще несколько видов одежды, заявительница оплатила покупки и ушла. Спустя некоторое время в ресторане она обнаружила отсутствие часов", — сказал собеседник агентства.