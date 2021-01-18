В доме в Москве нашли труп школьника 

Москве школьник покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сегодня в частном доме в поселении Первомайское в Новой Москве около 7:00 по местному времени было обнаружено тело 15-летнего подростка. Согласно предварительной информации, он совершил суицид. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

13 января, как сообщал «Рамблер», 13-летний ученик шестого класса выпал из окна на четвертом этаже школы №640 в Санкт-Петербурге. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что окна и подоконники в образовательном учреждении сконструированы так, что выпасть случайно или от толчка невозможно.