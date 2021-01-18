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Москва

В доме в Москве нашли труп школьника 

Артём Кульша 52 минуты назад
В доме в Москве нашли труп школьника
Фото: РИА Новости
В Москве школьник покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Сегодня в частном доме в поселении Первомайское в Новой Москве около 7:00 по местному времени было обнаружено тело 15-летнего подростка. Согласно предварительной информации, он совершил суицид. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
13 января, как сообщал «Рамблер», 13-летний ученик шестого класса выпал из окна на четвертом этаже школы №640 в Санкт-Петербурге. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что окна и подоконники в образовательном учреждении сконструированы так, что выпасть случайно или от толчка невозможно.
В тот же день три ученицы одной из школ в Петербурге оставили предсмертные записки своим родителям и после окончания занятий попытались покончить с собой. Мать одной из них обнаружила записку и обратилась в полицию. Ее сотрудники при содействии служащих регионального управления ФСБ предотвратили самоубийство.
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Происшествия , ФСБ
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