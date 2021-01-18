Россияне устроили стрельбу в парке Санкт-Петербурга 

Инцидент произошел 17 января. В полицию позвонила 63-летняя пенсионерка и рассказала, что в парке Сосновая поляна слышны громкие хлопки.

Правоохранители задержали на месте троих молодых людей из Тверской области, у которых при себе был предмет, похожий на автомат. При этом один из задержанных ранее судим.

Уголовное дело расследуется по статье «Хулиганство». Молодые люди выстрелили в воздух из автомата не менее шести раз, отмечает издание.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве мужчина устроил стрельбу в кафе на Ленинградском проспекте. Четыре человека обратились за медицинской помощью.