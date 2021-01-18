Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Россияне устроили стрельбу в парке Санкт-Петербурга 

Алиса Селезнёва 18 минут назад
Россияне устроили стрельбу в парке Санкт-Петербурга
Фото: РИА НОВОСТИ
Трое жителей Тверской области устроили стрельбу в парке Красносельского района Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел 17 января. В полицию позвонила 63-летняя пенсионерка и рассказала, что в парке Сосновая поляна слышны громкие хлопки.
Правоохранители задержали на месте троих молодых людей из Тверской области, у которых при себе был предмет, похожий на автомат. При этом один из задержанных ранее судим.
Уголовное дело расследуется по статье «Хулиганство». Молодые люди выстрелили в воздух из автомата не менее шести раз, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве мужчина устроил стрельбу в кафе на Ленинградском проспекте. Четыре человека обратились за медицинской помощью.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Происшествия , МВД , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
00:33
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
В мире США
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
00:57
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
Наука и техника
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
00:50
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
Армия
Прокладку топливной магистрали сняли на видео
01:27
Прокладку топливной магистрали сняли на видео
Наука и техника
Видео с занятий по армейской тактической стрельбе
00:40
Видео с занятий по армейской тактической стрельбе
Армия
Видео учений мотострелков в Северной Осетии
00:44
Видео учений мотострелков в Северной Осетии
Армия
Видео вакцинации миротворцев в Нагорном Карабахе
02:07
Видео вакцинации миротворцев в Нагорном Карабахе
Армия
Видео одновременного полета шести «Русланов»
01:01
Видео одновременного полета шести «Русланов»
Армия
Пойманного в Одинцово волка сняли на видео
01:54
Пойманного в Одинцово волка сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение