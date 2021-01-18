Монахини Среднеуральского женского монастыря отказались давать показания в рамках дела бывшего схимонаха Сергия ( Николая Романова ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, представляющего интересы монахинь, Константина Стихина.

"Все допрошенные монахини, их около 15 человек, сослались на 51-ю статью Конституции", — заявил адвокат.

Он уточнил, что монахинь допрашивают о склонении к совершению самоубийства. Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы".

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.