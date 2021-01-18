Немцы довели пенсионерку из РФ до реанимации в аэропорту в Германии

Российская пенсионерка перенесла инфаркт, после того как ее не выпустили из аэропорта в Германии. Об этом она сама рассказала РЕН ТВ.

Жительница Москвы Елена Маклакова на протяжении года не видела дочь и внучку, которые живут в Мюнхене. Недавно она прошла все необходимые процедуры, сдала отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и прилетела в немецкий город. Там ее отказались выпустить из аэропорта. Женщина не сообщила почему.

Местные власти позволили ей пообщаться с родными в течение пяти минут, после чего заставили ожидать обратного рейса почти сутки. Маклакова развлекала себя тем, что каталась на эскалаторах. На рейс в Москву ее сопровождали сотрудники полиции. Они посадили ее одну в последний ряд и уведомили, что в России ее встретят полицейские.