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Немцы довели пенсионерку из России до реанимации в аэропорту 

Артём Кульша 46 минут назад
Немцы довели пенсионерку из РФ до реанимации в аэропорту в Германии
Фото: РИА Новости
Российская пенсионерка перенесла инфаркт, после того как ее не выпустили из аэропорта в Германии. Об этом она сама рассказала РЕН ТВ.
Жительница Москвы Елена Маклакова на протяжении года не видела дочь и внучку, которые живут в Мюнхене. Недавно она прошла все необходимые процедуры, сдала отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и прилетела в немецкий город. Там ее отказались выпустить из аэропорта. Женщина не сообщила почему.
Местные власти позволили ей пообщаться с родными в течение пяти минут, после чего заставили ожидать обратного рейса почти сутки. Маклакова развлекала себя тем, что каталась на эскалаторах. На рейс в Москву ее сопровождали сотрудники полиции. Они посадили ее одну в последний ряд и уведомили, что в России ее встретят полицейские.

«С самолета сняли врачи. Я в кардиологии, в реанимации в Долгопрудном. У меня инфаркт», — рассказала пенсионерка.

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