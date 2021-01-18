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В Петербурге девочка отравилась каплями в нос
Газета.Ru
1 час назад
Фото: Газета.Ru
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В
Санкт-Петербурге
полуторагодовалая девочка отравилась, выпив капли в нос. Об этом пишет РЕН.
Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел на Звездной улице вечером 17 января. Другие детали случившегося не уточняются.
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